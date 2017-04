ROMA – Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip, rivela di aver vissuto delle bollenti ore di passione mentre si trovava all’ Isola dei famosi. Urtis è rimato in Honduras per poche settimane ma sarebbe riuscito a far breccia nel cuore di un uomo misterioso.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ammette:

“Ho fatto l’amore tra le palme. Doveva rimanere un segreto, ma alla fine perché non rivelarlo? Sto aspettando di rivederlo per capire che tipo di evoluzione possa avere il nostro rapporto. Devo prima confrontarmi con lui. Certo, non mi aspetto di sposarlo, ma mi farebbe piacere continuare a frequentarlo anche nella vita vera”.

Ma Giacomo Urtis a chi fa riferimento? Con “sto aspettando di rivederlo”, il chirurgo lascia intendere che l’uomo in questione sia ancora sull’isola. Se fosse vero, potrebbe trattarsi di qualcuno dei naufraghi rimasti ancora in gioco oppure di una persona che fa parte della produzione del reality. In quel caso, però, pare sia vietato dal regolamento familiarizzare con i famosi in gioco.

E chi sono i naufraghi ancora presenti in Honduras? Raz Degan e Simone Susinna.

Intanto questa sera, 12 aprile, andrà in scena l’ultimo atto dell’ Isola dei famosi. I naufraghi finalisti che si contenderanno il premio sono i due già citati e Malena la Pugliese, Eva Grimaldi e Nancy Coppola.