ROMA – Malena la pugliese è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. La star di film per adulti e naufraga del reality show ha perso al televoto con Simone Sussina. Restano così in gara oltre al ragazzo anche Raz Degan, Nancy Coppola ed Eva Grimaldi.

La sera del 12 aprile va così in onda la finale dell’Isola dei Famosi, reality condotto da Alessia Marcuzzi con l’aiuto dell’opinionista Vladimir Luxuria. Dopo 68 giorni passati sull’isola in Honduras, per i naufraghi è il momento di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione.

Malena è la prima dei 5 finalisti a venire eliminata, battuta al televoto da Simone Susinna, che i telespettatori da casa hanno deciso di salvare. Per Malena l’avventura in Honduras finisce così e la sfida prosegue tra Simone e Nancy.