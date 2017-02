Isola dei Famosi, Malena la Pugliese: “Non parlo dei miei film, li faccio”

ROMA – La seconda puntata dell’Isola dei Famosi si conclude con le nomination che portano quasi all’unanimità al nome Nathalie Caldonazzo. Massimo Ceccherini opta invece per un altro nome. Si tratta di Malena Mastromarino, la ragazza pugliese nota per aver realizzato un film a luci rosse prodotto da Rocco Siffredi.

Nello spiegare la sua scelta ad Alessia Marcuzzi, il comico toscano ha spiegato: “Sperando che Rocco Siffredi non mi castighi, faccio il suo nome. Il motivo? Perché quando le chiedo di parlare dei suoi film per adulti, lei non mi dice mai niente. E io che amo questo genere non posso non sapere nulla”.

A quanto detto da Ceccherini il pubblico ha rsiposto ridendo. Anche Malena ha voluto rispondere a Ceccherini: “Massimo, non te ne parlo perché sono abituata a fare, non a parlare”. In studio è scoppiata una grossa risata. Ceccherini ha ribadito le sue “preoccupazioni” ad evidente sfondo sessuale: “Spero che Rocco non mi castighi, se no sono cavoli amari”.