Isola dei Famosi: Raz Degan bacia Samantha De Grenet, Dayane Mello ed Eva Grimaldi

ROMA – Raz Degan bacia Samantha De Grenet, Dayane Mello ed Eva Grimaldi. Paoal Barale gli scrive, poi guarda il tramonto e si commuove. Protagonista al maschile dell’Isola dei Famosi è senza dubbio l’attore ed ex modello 48enne- Degan, subito dopo essere sbarcato sull’isola ha catturato l’attenzione di tutte le naufraghe chiacchierando e baciando Samantha De Grenet, Dayane Mello ed Eva Grimaldi (clicca qui per le foto scattate nei giorni scorsi).

Raz Degan è stato per molti anni insieme a Paola Barale. I due, da circa un anno si sono lasciati ma sono rimasti in ottimi rapporti. A testimoniarlo il messaggio che la conduttrice ha scritto per l’attore su Instagram in vista della partenza all’Isola dei Famosi: “E adesso sì… sono davvero fatti tuoi”.

La sosia di Madonna ha poi aggiunto gli hastag ‘goditi l’esperienza’ e ‘buona fortuna’. Insomma Paola ha dimostrato di essere più che mai vicina a Raz, soprattutto perché la Barale ha già vissuto un’esperienza simile avendo partecipato a due programmi avventurosi quali Pechino Express e Flight 616.

Ma cosa sta accadendo in queste ore? Massimo Ceccherini finalmente riesce a pescare e mangia pesce crudo con Eva Grimaldi. Dayane Mello che lunedì rischia di lasciare il reality di Canale 5, rivela a Samantha de Grenet seconda nominata, che a fare il suo nome è stata la sua amica Nathaly Caldonazzo. Samantha vorrebbe non crederci ma il dubbio si è ormai insinuato. Così le due naufraghe, l’una contro l’altra nel televoto, ora diventano complici.

Il terzo giorno all’Isola i concorrenti si fermano a guardare il tramonto. E Raz Degan questa volta piange di commozione.Andrea Marcaccini intanto costruisce un coltellino. Arriva infine il riso ma i naufraghi non potranno cuocerlo perché non hanno il fuoco (foto Ansa).