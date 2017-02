Isola dei Famosi, Samantha De Grenet e Nathaly Caldonazzo: scintille sulla nomination

ROMA – La seconda puntata dell’Isola dei Famosi inizia con tante scintille: liti tra Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo, e Andrea Marcaccini espulso dopo la denuncia della sua ex fidanzata che lo ha accusato di stalking.

La puntata del 6 febbraio è andata in onda nonostante le brutte previsioni del tempo. Subito è stato affrontato il caso Marcaccini: il modello è stato espulso con un comunicato ufficiale (clicca qui per vedere Alessia Marcuzzi che dà la comunicazione a Marcaccini).

Subito dopo la bionda conduttrice ha dovuto affrontare la tensione tra Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo. La prima per tutta la settimana se l’è presa con la seconda, sostenendo che avesse votato per lei. Ma la Caldonazzo sostiene di aver nominato Nancy Coppola, cosa che viene confermata dai video mostrati dalla produzione. Ma le scintille tra le due showgirl restano.

“La prima cosa che ho pensato è ‘Spero che non sia così’, l’amicizia per me è importante e va oltre il gioco, ha detto la De Grenet. Non ho inveito, ho detto che se mi avesse votato avrebbe fatto una bastardata. Però, ho pensato, che una persona in nomination con me e legata a Nathaly non poteva dire una cosa così brutta. Dopo la sfuriata del primo giorno ho riflettuto. Se lei dice che non mi ha votato, non ho motivo per non crederle. Sono felice che non mi abbia votato”.