Isola dei famosi, Stefano Bettarini ricoverato per infezione causata dai mosquito

ROMA – Problemi per Stefano Bettarini in Honduras. L’inviato dell’Isola dei Famosi è stato costretto a un ricovero lampo per colpa di una infezione causata dalle punture dei mosquito. Al suo capezzale, riporta Dagospia, è accorsa la sorella Simona, che sarà la sua “assistente” per tutta la durata del reality.

Inoltre, come riporta CheDonna.it, la prima puntata di Stefano Bettarini come inviato dell’Isola dei Famosi non è piaciuta al pubblico. L’ex calciatore ha ricevuto tantissime critiche sui social da parte dei fans del reality che rimpiangono la presenza di Alvin.

Oltre alle critiche dei fans, Stefano Bettarini ha dovuto subire anche la frecciatina di Alessia Marcuzzi che, in diretta tv, ha detto: “C’è pioggia, vento e onde molto alte. Forse le condizione meteo sono così avverse perché tu Stefano devi espiare le tue colpe. Però mo basta”. Un esordio da incubo, dunque, per Stefano Bettarini che, tuttavia, non sarà sostituito in corsa ma resterà in Honduras come braccio destro di Alessia Marcuzzi.