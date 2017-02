Isola dei Famosi torna in Rai? Dagospia: “Contratto scaduto, non vogliono rinnovare”

Per l’Isola dei Famosi, il reality dei naufraghi, questa potrebbe essere l’ultima edizione sulle reti Mediaset, dato che che sembra che il contratto con la Magnolia, la casa produttrice, sia in scadenza e che i vertici non abbiano nessuna intenzione di rinnovarlo.

L’indiscrezione viene direttamente da Alberto Dandolo su Dagospia che si è chiesto:” Cosa ne sarà dell’Isola dei Penosi il prossimo anno? Il contratto tra Magnolia e Mediaset scade quest’anno e sembra che il Biscione non abbia al momento alcuna intenzione di rinnovarlo. Tornerà alla Rai2 di Ilaria Dallatana? Pare proprio di si…”.