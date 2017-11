ROMA – Ivana Mrazova, modella ceca in gara al Grande Fratello Vip, ha parlato della sua vita come non aveva fatto prima. La Mrazova ha iniziato il suo percorso dovendo superare un enorme ostacolo: una malattia al cervello. “Sono nata con un problema al cervello, la mia vita è cominciata così – ha confessato la modella -. Avevo tre mesi quando mia mamma ha visto che stavo male e avevo la febbre. Un giorno ho smesso di respirare, mi ha portato in ospedale e un medico bravissimo mi ha salvato la vita”.

E dopo aver lottato per vivere, è iniziata la scalata della concorrente del Gf Vip. “Giocavo sempre con mia sorella – continua -. Andavamo nei boschi, stavamo sempre all’aperto. Io sono nata e cresciuta in un paese di campagna. A 14 anni mia madre ha inviato le mie foto per un concorso di bellezza e così è iniziata la mia carriera da modella. Io non volevo fare questo lavoro. Avevo paura. Se non fosse stato per lei non sarei andata a Milano e non avrei viaggiato per mezzo mondo”.

Così Ivana ha iniziato a lavorare, poi, però, “sono dovuta tornare indietro perché mio nonno aveva il cancro”. “Io e mia sorella – spiega scoppiando a piangere – siamo cresciute con lui. Quando è morto ho sofferto tanto, questo è stato il momento più duro della mia vita”.