ROMA – Ignazio Moser è un “immaturo” e Cecilia Rodriguez “quando uscirà avrà una botta forte, queste cose si pagano”. Parola di Jeremias Rodriguez che, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip non ha perso occasione per sistemare un po’ di conti in sospeso.

Il fratellino di Belen e Cecilia infatti, intervistato da Verissimo, in onda sabato pomeriggio, ha rivelato: “La prima cosa che fatto dopo aver lasciato il Gf Vip è stata quella di vedere Francesco Monte. L’ho fatto di mia spontanea volontà, perché era una situazione scomoda per tutti e ho cercato di gestirla al meglio”. Su come stia l’ex di Cecilia, lasciato in diretta televisiva davanti agli occhi di tutta Italia, il giovane argentino afferma: “E’ frastornato, sembra un po’ come se fosse uscito lui dal Gf Vip”.

Quanto al nuovo “cognato”, Jeremias resta guardingo: “Ignazio è troppo piccolo per Cecilia, un po’ immaturo. E’ troppo presto per dire se Cecilia è innamorata, ma ho visto gli occhi di mia sorella e ci credo all’amore”. Ma non ha paura di aggiungere che: “Quando Cecilia uscirà dalla casa dovrà parlare con Francesco perché se lo merita. Io tifo per lui. So che non è ancora finita”.