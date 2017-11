ROMA – Jeremias Rodriguez snobba Barbara D’Urso. Il fratello di Belen Rodriguez ha rifiutato l’invito a partecipare a Domenica Live rivolto agli inquilini del Grande Fratello Vip. Proprio la conduttrice del pomeriggio di Canale 5, stuzzicata dall’altra concorrente Simona Izzo che sperava di rivederlo per confrontarsi con lui. Dietro a questo rifiuto di partecipare ci sarebbero antichi rancori tra la D’Urso e la bella showgirl argentina: dal 2013 infatti le due non si rivolgono più la parola, causa il modo in cui la conduttrice parlò del suo matrimonio con Stefano De Martino.

Un astio che il fratellino di Belen avrebbe tenuto presente, tanto da scegliere come salotto televisivo quello di Silvia Toffanin a Verissimo. A ricordare dell’astio tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez è il sito GossipeTv, che ricorda come le due qualche anno fa si mandarono letteralmente a quel paese durante un’intervista. Dal 2013 infatti si rivolgono la parola, se così si può dire, solo a colpi di frecciatine durante interviste col dente avvelenato:

“Belen e Barbarella non si rivolgono la parola da anni. L’astio risale al 2013, più precisamente al matrimonio dell’argentina con Stefano De Martino. Secondo l’ex coppia, l’attrice avrebbe affrontato l’argomento in maniera inappropriata nei suoi programmi tv. Per questo la conduttrice di Tu si que vales si è poi vendicata in un’intervista a Le Iene, mandando letteralmente a quel paese la collega. Un vero e proprio affronto per la d’Urso, che non ha mai ospitato la showgirl nelle sue trasmissioni. In una vecchia intervista Barbara ha però precisato: “Non ho nulla contro Belen. Sono tutte che litigano lì per me, mi avete mai sentita dire qualcosa di qualcuna?”.

Se Jeremias ha rifiutato l’invito della d’Urso, lo stesso non hanno fatto Cecilia e Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato a Pomeriggio 5 e Domenica Live tempo fa proprio insieme alla sorella di Belen e poi da solo per raccontare la fine della loro storia d’amore”.