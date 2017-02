Keanu Reeves a Sanremo suona il basso FOTO

SANREMO – Keanu Reaves sul palco dell’Ariston a Sanremo non delude le sue fan. Bello come ai tempi di Matrix, rivela di essere a suo agio e anche divertente. E si esibisce anche con il basso.

SEX SYMBOL DALLA VITA DIFFICILE – Bello e di talento, Reeves, super ospite della seconda puntata del Festival di Sanremo, è probabilmente uno degli attori di Hollywood più di rilievo degli ultimi anni. La sua magistrale interpretazione nella trilogia di film Matrix lo ha reso uno degli attori più famosi e apprezzati d’oltreoceano. Nato nel 1964, Reeves ha 51 anni ed ha origini libanesi. Durante la sua carriera è stato protagonista di numerose pellicole di successo e, fin da quando è giovane, è stato considerato un vero sex symbol da milioni di donne in tutto il mondo.

Non tutti però sono a conoscenza di alcuni particolari della sua vita privata piuttosto dolorosi. Se infatti la carriera gli ha dato tanto in termini di successo e soldi, il privato dell’attore è stato più volte messo alla prova da una serie di drammatici eventi, a partire dalla leucemia che ha colpito la sorella, Kim Reeves (da sempre unico e vero punto di riferimento dell’attore) e della prematura e traumatica morte prima della figlia e poi della moglie, Jennifer Syme, deceduta in un incidente stradale.