La Vita in Diretta, addio a Cristina Parodi? Ecco le 4 possibili sostitute...

ROMA – Cristina Parodi potrebbe dire addio alla conduzione de La vita in diretta e già parte la caccia alle sostitute. Non semplici conduttrici, ma quattro vere prime donne dall’ottimo curriculum per il passaggio del testimone alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 1. I nomi sono diversi: c’è Mara Venier, Francesca Fialdini, Caterina Balivo e Lorella Cuccarini. Loro le quattro possibile nuove conduttrici per il dopo Parodi.

Alberto Dandolo per il settimanale Oggi ha lanciato la sua anticipazione e anche se si tratta solo di rumors, sembra proprio che quella passata per la Parodi sia stata l’ultima stagione, mentre la più vicina alla conduzione sarebbe la Fialdini, molto vicina al direttore del Tg1 Mario Orfini, come riportato da Dagospia: