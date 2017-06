La Vita in Diretta 2017-18: conducono Marco Liorni e Francesca Fialdini

ROMA – La stagione 2017-2018 di La Vita in Diretta sarà condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini. La conferma ufficiale giunge dopo l’addio al programma di Cristina Parodi, a sua volta trasferita alla guida di Domenica In, al posto di Pippo Baudo. Le nuove puntate della domenica di RaiUno andranno in onda da settembre 2017 e avranno una durata di ben 5 ore, per via della cancellazione dell’Arena di Massimo Giletti.

Per Liorni invece una nuova compagna di avventura: Francesca Fialdini, già volto noto di Unomattina che ha appena concluso l’edizione 2017 per la terza stagione consegutiva al fianco di Franco Di Mare. Al suo posto nel contenitore della mattina arriverà Benedetta Rinaldi, al momento impegnata con Paolo Poggi in La Vita in Diretta Estate.

Fialdini, 37 anni toscana, nel 2013 è stata anche alla guida di Unomattina in famiglia, sostituendo Miriam Leone, e ha presentato la 59esima edizione dello Zecchino d’Oro, insieme a Giovanni Caccamo.