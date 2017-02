Laura Pausini, tweet a Paola Cortellesi. Stoccata ai cantanti di Sanremo ma...

SANREMO – Stoccata di Laura Pausini ai cantanti in gara al Festival di Sanremo. Rispondendo a un tweet di Paola Cortellesi, la cantante romagnola ha praticamente detto che in gara ci sono colleghi più o meno stonati. A scanso di equivoci, la Pausini ha poi rimosso il tweet ma ormai era troppo tardi perché nessuno se ne fosse accorto. La Cortellesi aveva scritto ironicamente: “Ci Siamo. Con Antonio Albanese sul palco dell’Ariston. Votateci”. E ha poi inserito un codice falso per il televoto. La Pausini ha commentato: “Grazie amica mia. Sei stata la più intonata di tutti”. Poi l’ha cancellato ma NonLeggerlo su Twitter aveva già postato la foto dello scambio di tweet.

‘Le cose più belle della vita non sempre si vedono con gli occhi’ o ‘La meraviglia di essere simili’ frasi così ‘da bacio Perugina’ lo sono veramente quest’anno e con la firma della Pausini che autografa 33 frasi tratte dalle sue canzoni e 10 dediche pensate per i fan e gli innamorati inseriti nei cartigli dell’edizione speciale dei cioccolatini dedicata a San Valentino.

Frasi d’amore d’autore sono ormai una tradizione per la collezione del 14 febbraio e così dopo Tiziano Ferro e Fedez quest’anno è la volta della Pausini, oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, 23 anni di carriera alle spalle, una fama internazionale e molti premi prestigiosi vinti. Con le sue canzoni ha fatto innamorare milioni di persone, i suoi profili social contano numeri da capogiro e così ‘La meraviglia di essere simili’ è diventata la colonna sonora d’amore di Baci Perugina e il sigillo della nuova edizione di “Autografi d’Amore di Laura Pausini”.