ROMA – Un altro scherzo de Le Iene, questa volta molto spinto. Le vittime sono la meravigliosa Giulia Calcaterra, ex velina, e Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Uomini e donne. Che tipo di scherzo hanno architettato questa volta Le Iene? Presto detto: Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, con la scusa di una visita di controllo li ha invitati nel suo studio per proporgli uno sbiancamento anale. Urtis ha fatto credere ai due di avere “un’età anale” doppia rispetto a quella naturale.

I due rimangono sbalorditi mentre sono distesi a pancia in sotto sul lettino, completamente nudi. Alle loro spalle cominciano ad arrivare medici per dare i loro pareri. Arriva poi anche il barista per portare i caffè e addirittura un prete. Solo Giulia Calcaterra ad un certo punto si è resa conto dello scherzo, trovando una delle telecamere nascoste. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SCHERZO.