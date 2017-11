ROMA – Le Iene tornano a parlare con un nuovo servizio sui presunti abusi avvenuti al Preseminario San Pio X in Vaticano. Le accuse tirano in ballo un ex seminarista, lo stesso che ora presterebbe servizio come sacerdote presso la diocesi di Como.

Tuttavia, il vescovo di Como Diego Coletti sembra non essere dello stesso parere: “…Mi è parso di capire che molte delle cose avevano un nucleo di verità ma erano arricchite da fantasie. Io ho fatto un paio di visite specifiche su questo punto al seminario cercando di mettermi a disposizione di chi aveva qualcosa da denunciare o da lamentarsi o da dire – ha dichiarato Coletti a Le Iene – Venivano a parlare con me a quattrocchi, ho cercato di ascoltare gli altri e non è venuto fuori nessun riscontro…”.

