L’Eredità, nuova gaffe: chi è il presidente del Consiglio? “Sergio Mattarella”

ROMA – Chi è il presidente del Consiglio? Un attimo di silenzio e poi la risposta: “Sergio Mattarella“. Risposta sbagliata, ovviamente, che ha fatto tornare l’Eredità al centro delle cronache per la gaffe di un concorrente, anzi di una concorrente. Il quiz di Rai Uno è finito al centro degli sberleffi degli utenti dei social network per via della concorrente che, nella puntata di domenica 16 aprile 2017, ha confuso il premier (Paolo Gentiloni) col presidente della Repubblica (Mattarella, appunto).

Racconta Luca Romano su Il Giornale: