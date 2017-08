BRINDISI- Per il secondo anno consecutivo vacanze pugliesi per Madonna, evidentemente stregata dal Salento. L’artista è atterrata la sera di domenica 13 agosto a tarda ora all’aeroporto di Brindisi con un jet privato e, come lo scorso anno, si trova ora nella struttura ricettiva Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, nel Brindisino.

Stavolta con lei ci sono anche Stella ed Esther, le due gemelline del Malawi che ha adottato. A quanto si è appreso, la cantante festeggerà in Puglia il suo 59esimo compleanno (è nata il 16 agosto 1958): vacanze in famiglia, insomma.

A differenza del 2016, quando invece era accompagnata da un gruppo di amiche. In quell’occasione, Madonna pubblicò alcune foto che la ritraevano mentre ballava la pizzica. La regina del pop, si era infatti detta “stregata” da questo genere di musica tipicamente del sud della Puglia.

I fan italiani attendono impazienti il racconto su Instagram, social su cui Madonna è molto attiva, della permanenza salentina. Molte infatti erano state le foto pubblicate l’anno scorso.