Malena la Pugliese all'Isola dei Famosi aspira con la bocca. E Vladimir Luxuria...

ROMA – Malena la Pugliese, al secolo Filomena Mastromarino, trasforma l’Isola dei Famosi in un trionfo di doppi sensi. Nell’ultima prova settimanale la novella pornostar pugliese (ormai una “protetta” di Rocco Siffredi) ha tentato di tirare fuori una ghianda da un tubo…aspirandola con la bocca. Per la gioia di Vladimir Luxuria (opinionista del reality) che dallo studio non ha fatto mancare battute di dubbio gusto.

Scrive il sito Oggi.it:

Incontenibile Vladimir Luxuria. Che, nonostante avessero promesso un’Isola “garbata”, si lascia andare in continuazione a doppi sensi a sfondo sessuale. Anzi, pornografico. Prendendo di mira, manco a dirlo, Malena la Pugliese. Questa volta, colpevole di aver tentato di tirare fuori una ghianda da un tubo… cercando di aspirarla con la bocca. E il trash è servito.

“Sono stati molto vicini…”. Vladimir Luxuria, opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi, ha lanciato una serie di frecciatine sul contatto, ravvicinato, tra Dayane Mello e Simone Susinna. Così, quando Malena è stata convocata per le nomination, Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi le hanno domandato se nell’aria gira qualcosa. “Ma dicci un attimo una cosa, lì sotto c’è qualcosa?”, chiede curiosa la Marcuzzi. Ma subito Luxuria esclama: “Dai Alessia, cosa chiedi. Non puoi chiedere a Malena cosa c’è lì sotto”.

Anche Malena divertita risponde: “Da Malena rispondo che qui sotto non c’è niente e non so come sia messo proprio lì Simone Susinna. Non sono informata. Da naufraga rispondo che tra lui e Dayane c’è molta affinità. Non so se succederà qualcosa. Lo scopriremo nelle prossime ore”.