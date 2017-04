Malena la Pugliese e Simone Susinna. Lui svela cosa è successo sull’isola

ROMA – Tra Simone Susinna e Malena la Pugliese sull’ Isola dei Famosi ci sarebbe stato più di un bacio. Dopo la finale vinta da Raz Degan, Susinna, arrivato secondo, ha deciso di confessare quanto è accaduto, durante il corso del reality, con la porno attrice pugliese.

All’interno del reality i due sono apparsi sempre molto vicini e Malena la Pugliese non ha mai negato di voler andare oltre con il modello. Eppure, quest’ultimo non sembrava avere proprio queste intenzioni. Simona Susinna, in un’intervista a Urban Post, dichiara di non aver fatto sesso con Malena in Honduras. Ancora una volta il modello, attraverso le sue parole, ha dimostrato di non nutrire alcun interesse nei confronti della porno attrice. Ma non solo, Simone cerca di essere il più chiaro possibile: “Se ci fosse stata l’occasione, ti assicuro che non sarebbe successo. Queste polemiche provengono dall’invidia e dalle gelosia di qualcuno”.

Ma anche Malena la pugliese ha deciso di dire la sua, mettendo anche in chiaro quanto è accaduto con Moreno, che pare si fosse invaghito di lei. L’ex naufraga non sa bene cosa sia accaduto realmente con Susinna: “Con Simone sinceramente non so se sono stata io sedotta e abbandonata. O se sono stata io a fare la gattina”.

Per quanto riguarda il rapper, Malena ribadisce ancora una volta di non aver in alcun modo illuso il giovane: “Io sono stata chiara con Moreno nel dirgli che non mi piaceva caratterialmente”.