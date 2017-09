Malena la Pugliese professoressa per Rocco Siffredi: ecco dove la vedremo

ROMA – La pornodiva Malena è stata ingaggiata in qualità insegnante e giudice per la Siffredi H**d Academy del noto, re del cinema p***o internazionale, ovvero Rocco Siffredi. La 34enne pugliese sarà nella commissione dell’Accademia. Malena in questi giorni sta condividendo diversi scatti fotografici sui suoi profili personali di Instagram e Facebook. Infatti l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2017, già la scorsa edizione della Rocco Siffredi Academy aveva partecipato come p***o-insegnante.

Nell’imminente e prossima edizione della suddetta trasmissione h**d, oltre a Malena ci saranno anche altri aspiranti attori di origine pugliese. La p*******r 34enne ha però espressamente chiarito mediante un video che non ha alcuna intenzione di fare favoritismi nei riguardi dei suoi concittadini. Come riporta Fidelity House,