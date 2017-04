Malena la pugliese: "Torno ai film a luci rosse, ho fatto tornare io Rocco Siffredi..."

ROMA – Per Malena la pugliese, la cosa più importante è aver recuperato il rapporto con il padre, che le aveva contestato la scelta di girare film hard. In Honduras all’Isola dei Famosi si è presa una “cotta” per Simone Susinna, vorrebbe continuare a lavorare in tv ma come racconta a Tgcom24, il porno è tutt’altro che accantonato: “Sono la musa di Rocco Siffredi, l’ho fatto tornare sul set e non mi posso tirare indietro”.

Malena ha poi detto che non c’è stato s***o orale sull’aero con Moreno, come alcuni siti di gossip avevano vociferato: “Non ho fatto sesso per tutto il periodo della trasmissione, al massimo qualche bacio con Simone Susinna ma niente di più. Gli ormoni erano impazziti ma avevo fatto il pieno con Rocco…”.

Sull’Isola dei Famosi Malena racconta: “Per me è già una vittoria essere arrivata fino a qui. Pensavo di uscire dopo la seconda settimana. Mi sono detta, senza tacchi e trucco, resisto poco. Ma sull’Isola è successo qualcosa, dal primo giorno mi sono sentita una abitante, è arrivata in un momento molto particolare. Ero esplosa, avevo fatto la mia scelta, avevo gli occhi addosso, e sentivo tutti pregiudizi. E’ stato come staccare la spina”.

Ecco alcuni passaggi dell’intervista realizzata da Santo Pirrotta per Tgcom: