Malena la Pugliese, triangolo con Giacomo Urtis e Simone Susinna all’Isola dei Famosi

ROMA – Malena la Pugliese, al secolo Filomena Mastromarino, sta usando tutte le armi di seduzione in suo possesso all’Isola dei Famosi. In particolare la nuova musa di Rocco Siffredi sembra avere una predilezione per Giacomo Urtis e Simone Susinna.

Scrive il sito Oggi.it:

Malena la Pugliese ha già dato sfoggio più volte delle sue prorompenti curve. Tra bikini e magliette bagnate, pochi naufraghi le restano indifferenti. Simone Susinna su tutti, ma anche Giacomo Urtis… Malena e Giacomo si avvicinano, si studiano, e anche un po’ si strusciano… Chissà se lui lo fa più per dovere o più per piacere. In fondo, potrebbe anche cercare di capire, vista la sua professione, se Malena la Pugliese è tutta naturale. O altro…

“Sono stati molto vicini…”. Vladimir Luxuria, opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi, ha lanciato una serie di frecciatine sul contatto, ravvicinato, tra Dayane Mello e Simone Susinna. Così, quando Malena è stata convocata per le nomination, Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi le hanno domandato se nell’aria gira qualcosa. “Ma dicci un attimo una cosa, lì sotto c’è qualcosa?”, chiede curiosa la Marcuzzi. Ma subito Luxuria esclama: “Dai Alessia, cosa chiedi. Non puoi chiedere a Malena cosa c’è lì sotto”.

Anche Malena divertita risponde: “Da Malena rispondo che qui sotto non c’è niente e non so come sia messo proprio lì Simone Susinna. Non sono informata. Da naufraga rispondo che tra lui e Dayane c’è molta affinità. Non so se succederà qualcosa. Lo scopriremo nelle prossime ore”.

“Io non chiedevo cosa c’era lì sotto in quel senso! Va beh, ci siamo capiti” ha poi detto scherzando Alessia Marcuzzi.