Marcella Bella a Barbara D’Urso: “Ti vedo le mutande”. Trash a Domenica Live

ROMA – Siparietto piccante a Domenica Live. Durante la sua intervista, Marcella Bella ha platealmente smascherato Barbara D’Urso, rea di assumere una postura non composta. “Siccome sei femmina, non mi sono preoccupata di stare con le gambe chiuse…” ha replicato la conduttrice.

Sedute l’una di fronte all’altra, le due hanno iniziato a dar vita al consueto botta e risposta. La D’Urso non ha risparmiato una notazione ammirata nei confronti del look ‘vedo-non vedo’ esibito dalla cantante, la quale, a un certo punto, non ha saputo tenere per sé lo spettacolo al quale stava assistendo.

“Tu parli della mia camicetta trasparente, ma è mezz’ora che vedo le tue mutande…” ha detto allora Marcella Bella interrompendo la conversazione.

“A proposito di gatte….” ha aggiunto la cantante. “Sai com’è? Siccome sei femmina, non mi sono preoccupata di stare con le gambe chiuse…” ha replicato la conduttrice (QUI IL VIDEO).