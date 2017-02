Maria De Filippi con la febbre prima dell’esordio al Festival di Sanremo

SANREMO – Sarà l’ansia della vigilia, sarà lo stress della full immersion nelle prove, ma Maria De Filippi si è svegliata martedì 7 febbraio con 38 di febbre. La conduttrice – che sarà sul palco del festival di Sanremo con Carlo Conti, per il debutto dell’edizione numero 67 – è rimasta in hotel a Bordighera sperando nell’effetto benefico di un antipiretico. De Filippi è attesa comunque in tarda mattinata all’Ariston per le ultime prove.

“Stasera è una serata importante: c’è Roma-Fiorentina all’Olimpico”. Scherza Carlo Conti nell’ultima conferenza stampa, prima del debutto. “Casualmente abbiamo diviso il festival in due parti: sempre casualmente la prima parte è toccata a Maria, la seconda, a partita finita, tocca a me”, ha scherzato il presentatore. “Oggi – ha poi detto – è il suo compleanno e allora voglio fare gli auguri a una persona speciale: Vasco Rossi”.

Ecco l’ordine di uscita degli 11 Big che si esibiscono questa sera: Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Elodie, Lodovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessio Bernabei, Al Bano, Samuel, Ron, Clementino, Ermal Meta. Carlo Conti ha reso nota anche la divisione delle Nuove Proposte. Domani, si sfideranno in un torneo a quattro Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi, Leonardo Lamacchia. Giovedì sarà la volta di Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci, Lele. Due per ogni sera passeranno il turno.

Giorgia, Robbie Williams, i Biffy Clyro, Keanu Reeves, Francesco Totti saranno tra i superospiti della seconda serata del festival di Sanremo, in programma domani sera. Sul palco gli altri undici Big in gara, annunciati per il momento in ordine alfabetico dal direttore di Rai1 Andrea Fabiano: Bianca Atzei, Michele Bravi, Chiara, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Sergio Sylvestre, Paola Turci e Michele Zarrillo.

Sul fronte comico, oltre alla seconda videocopertina di Maurizio Crozza, spaio al trio Insinna-Cirilli-Brignano. In apertura di serata, l’attrazione internazionale Hiroki Hara. Per la rubrica Tutti cantano Sanremo, all’Ariston arriverà Sveva Alviti, protagonista del film su Dalida che Rai1 proporrà mercoledì 15 febbraio, e “una delle storie che Carlo ha portato sul palco: Salvatore Nicotra, impiegato modello di Catania – ha spiegato Fabiano – che è da 40 anni in servizio senza mai un giorno di malattia”.