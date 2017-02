Maria De Filippi: "Critiche a Diletta Leotta? Non è che se hai la minigonna..."

SANREMO – Maria De Filippi commenta la polemica che vede al centro la giornalista Sky Diletta Leotta, criticata sul web per aver indossato un abito troppo discinto per fare da testimonial alla campagna anti cyberbullismo. “L’abito non l’ho visto, sul palco c’era Carlo e io ho fatto i fatti miei. In ogni caso: ognuno ha il diritto di vestirsi come gli pare. È come commentare che se una ha la minigonna è giusto che la violentino. Siamo tornati indietro anni luce, meglio non dare spazio a queste cose”. E nel primo pomeriggio arrivano le scuse di Caterina Balivo che ieri sera aveva fatto il Tweet alla base delle polemiche. “Ieri sera prima di andare a dormire ho postato un tweet infelice, che ha scatenato tantissime polemiche. Ho espresso un giudizio sull’atteggiamento, me ne dispiace: non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un’altra donna”.

De Filippi ringrazia poi Piersilvio Berlusconi, “ieri mi ha mandato dei fiori con scritto ‘Io sono con te’, è un gesto importante da parte della persona per cui lavori”.Il festival è appena iniziato ma già si guarda al futuro (questo sarebbe l’ultimo anno per Conti), e se Maria dice che “credo che il festival appartenga alla Rai, e il mio futuro non è in Rai”, Conti se la cava con una battuta: “Tre è il numero perfetto. E quando un fiorentino dice che si ritira, si ri ritira…”.