Maria De Filippi:” Sanremo? Lo rifarei. Ma a Mediaset più libertà e meno pressioni”

SANREMO – Sanremo si avvia verso la finale che si terrà questa sera e Maria De Filippi, al Messaggero fa capire che a lei condurre Sanremo le è piaciuto. “Non posso dire che non lo farò più” spiega la conduttrice aggiungendo però che c’è un vincolo: “Non farei mai la direttrice artistica, la scelta delle canzoni per me sarebbe una cosa rognosa”

Anche perché in Rai è diverso rispetto a Mediaset. Ad Amici è lei a fare le scelte. “Ma qui è diverso. Non so quante canzoni ti arrivano e non conosco i retroscena, le pressioni, gli equilibri. Non fa per il mio carattere”.