Maria Teresa Ruta in lacrime in tv: “Il mio ex Amedeo Goria guarda ancora le ragazze”

ROMA – “Alla sua età guarda ancora le ragazze”. Così Maria Teresa Ruta ospite di Eleonora Daniele a Storie Vere, su Raiuno, si è presa la sua rivincita con il suo ex, il giornalista sportivo Amedeo Goria. Dopo la fine del loro matrimonio, la conduttrice ha attraversato un periodo piuttosto buio, sbarrando la porta all’amore. E invece, ha raccontato tra le lacrime, l’amore è tornato e da 11 anni le riempie la vita.

Lui è il produttore musicale Roberto Zappulla e ancora oggi la Ruta si commuove parlando della loro storia: “A L’Havana e in Messico, con tanto di rito Maya, abbiamo rinnovato la promessa di matrimonio. Questo è un momento della mia vita importante. Dopo i cinquanta i bilanci si fanno ogni anno e Roberto sta al mio fianco da 11 anni, è una persona che ha cambiato la mia vita e ha sacrificato la sua per seguire la mia: è stata un’importante dichiarazione d’amore. Quest’anno, purtroppo, l’ho molto trascurato”.

La Ruta racconta anche di aver incontrato l’amore quando meno se lo aspettava. Con gli uomini aveva chiuso e si dedicava solo a casa e lavoro. Poi… “Io non cercavo più compagnia perché il rapporto con Amedeo era una ferita profonda, è sempre una delusione quando finisce un amore. Ero impegnata col lavoro e a seguire i miei figli durante l’adolescenza. Poi ho incontrato questa persona così lontana da me… Io non volevo conoscere lui e lui non voleva conoscere me: lui fa il produttore musicale e in quel caso doveva produrre un programma a Napoli. Io non volevo incontrarlo perché non volevo caricarmi di un altro lavoro. Lui si è vestito con un pastrano lungo da Matrix, sembrava di essere entrati in un film dell’800 con la mafia. E invece ci siamo guardati negli occhi e in tre mesi e mezzo è venuto subito a vivere con me”.

A sorpresa in studio arriva anche l’ex marito, Goria: “Mi aveva scelto perché ero bruttarello, balbuziente e diceva ‘tanto chi se lo piglia’! Oggi sono un po’ invidioso perché io purtroppo non trovo l’amore e non so se lo ritroverò. E sono geloso perché ho visto le immagini del loro felice amore e ovviamente lo assecondo”. Ma la Ruta non si è lasciata sfuggire l’occasione di vendetta: “Dipende da cosa cerchi… Lui non cerca solo l’amore. Lui guarda le ragazze e già questo alla sua età… è faticoso. Le guarda davanti quando passano, le guarda dietro e le guarda tutte… Dopo un attimo evaporano queste ragazze. Guenda mi chiama ogni volta che pensa sia la volta buona e invece…”.