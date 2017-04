Massimo Ceccherini: "Gli Agnellini? Berlusconi li..."

ROMA – Massimo Ceccherini torna a far parlare di sé dopo le battute in diretta a L’Isola dei Famosi. Questa volta, il comico toscano colpisce nello studio di Quinta Colonna, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4.

Ceccherini parla dopo un video che mostra Silvio Berlusconi che allatta le agnelline. Il comico attacca: “Una visione! Berlusconi che allatta l’agnello? Nooo…pensavo di aver mangiato troppa erba. L’ho visto davvero”.

A quel punto interviene Paolo Del Debbio che gli spiega: “Sì, ha adottato cinque agnelline”. E Ceccherini : “Le adotta e poi le mette a pecorina però eh…”. A questo punto scoppiano delle risate imbarazzate in studio e Del Debbio chiama la pubblicità.