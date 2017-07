Massimo Giletti a La7? Novella 2000 e quell'incontro con Urbano Cairo...

ROMA – Massimo Giletti va a La7? Novella 2000 ha pubblicato in esclusiva la notizia di un incontro tra il conduttore ormai ex Rai e Urbano Cairo, editore de La7.

Ecco cosa ha pubblicato Novella 2000:

Questa mattina, lunedì 17 luglio, Massimo Giletti si è presentato alle ore 10.00, puntuale come un orologio svizzero, nella sede di Cairo in corso Magenta 55 a Milano, per poi uscire intorno alle ore 13.00 sorridente, racconta Carlo Mondonico.

Il giornalista e conduttore televisivo, “cacciato dalla Rai”, starebbe trattando con Urbano Cairo che lo vorrebbe a La7.

Qui Massimo Giletti troverebbe il giusto spazio per le sue inchieste giornalistiche, come quelle che proponeva con L’Arena su Rai 1 e che davano tanto fastidio.

Avere Giletti tra i suoi sarebbe un bel colpo per Urbano Cairo, che vanta già un pezzo da novanta del giornalismo italiano: Enrico Mentana.