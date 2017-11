MILANO – “Lei avrebbe pensato, sapendo che si trattava di un uomo sposato, che avrebbe causato questa situazione?”: questa la domanda che Massimo Giletti ha fatto a Clarissa Marchese, una delle accusatrici del regista Fausto Brizzi.

Il conduttore di La7 ha rivolto questa domanda alla ex Miss Italia dopo che questa, nei giorni scorsi, ha parlato di molestie da parte di Brizzi. In studio a Non è l’Arena, Giletti ha letto la lettera di Claudia Zanella, moglie di Brizzi, comprensibilmente scioccata dalla situazione che sta vivendo. Ma ha ribaltato la questione, dalle molestie che Marchese e altre aspiranti attrici avrebbero subito, alle conseguenze di un simile scandalo per la famiglia Brizzi.

Così, anziché cercare di capire se davvero molestia ci sia stata, il conduttore si è rivolto alla Marchese chiedendole: “Lei ha pensato per un attimo, sapendo che era un uomo sposato, che avrebbe creato questa situazione? O non le interessa che abbia moglie e figli…”. Al che la giovane attrice ha risposto: “Mi dispiace ancora di più che le ragazze che hanno subito violenza vengano completamente dimenticate”.