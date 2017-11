ROMA – Massimo Giletti torna a parlare del caso del regista Fausto Brizzi. “Se dieci donne dicono la stessa cosa, qualcosa deve esserci”, ha detto il conduttore ai microfoni di Ecg, il programma di Radio Cusano Campus condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Parlando del caso Brizzi, accusato di molestie da diverse attrici, il conduttore ha commentato a Radio Cusano Campus:

“Penso che se dieci donne dicono le stesse cose qualcosa dev’esserci. Ma il rischio di far finire tutto in un calderone unico, dove non ci sia distinzione tra molestie ed avance, è palese. Mi disturba il silenzio di tutte le grandi attrici. Non c’è una grande attrice che sia intervenuta in questo dibattito. Non puoi fare la vaga. Quando sei una donna importante e famosa puoi avere la forza di dire di no. Quando invece sei una ragazzina per te il sistema diventa un rischio. Comunque la situazione Brizzi saranno i magistrati a chiarirla. E’ vergognosa la legge che c’è in Italia, perché non si permette alla donna di denunciare la violenza se son passati sei mesi”.

Parlando delle prime due puntate di “Non è l’Arena” su La7, Giletti ha commentato:

“Il bilancio è importante, siamo entrati in una domenica che obiettivamente per La 7 era spenta, che faceva una media di 1.80, 1.90. Riuscire a fare in due puntate una media di oltre 7.5 è una vera forza. Vuol dire che c’è attenzione e che anche quel tipo di programma, di contenuto, inizia a trovare spazio anche la Domenica, che solitamente è dedicata alle grandi fiction, al grande intrattenimento. Un vero bilancio, poi, potrà farsi solo col tempo.

E’ lunga, ogni settimana c’è grande attenzione sulla domenica. E’ stata una soddisfazione, per me, costringere un Ministro a intervenire in diretta per chiarire un qualcosa che andava chiarito. Costringere un Ministro a telefonare in diretta è un segnale positivo per me. Far tv è anche questo. Noi siamo una nicchia. Quando si diceva Giletti contro Fazio, io l’ho fatto provocatoriamente, ma in realtà è Davide contro Golia, non c’è paragone. Il Tg1 finisce con un traino del 26, io parto col 4”.