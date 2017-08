ROMA – Massimo Giletti lascia la Rai per approdare a La7 e abbandona il suo programma L’Arena, che porterà in un’altra versione sulla tv diretta da Urbano Cairo. L’addio del conduttore è stato salutato dal dg Mario Orfeo con un commento secco: “Il suo programma era in perdita”. E all’accusa Giletti non ci sta e replica: “La media di ascolto era del 21,2%, un grande successo della Rai, dite la verità agli spettatori”.

Giletti, parlando nel corso del Tg La7 del 3 agosto, ha commentato il suo passaggio all’emittente di Cairo:

“Per la Rai ho un grande amore. Quando arriva un dg e impone la sua linea o la accetti o te ne vai. C’è la libertà del dg di imporre la linea e c’è libertà di un conduttore di decidere che la propria libertà non può essere comprata da niente”.

Il conduttore ha spiegato di non voler parlare del passato, ma di essere concentrato sul futuro, aggiungendo però che

“la media di ascolto dell’Arena era del 21,2%, un grande successo della Rai, e qualcuno dovrà spiegare agli spettatori che pagano il canone, a loro non a me, la verità. A La7 sono venuto a cercare una nuova strada, che parte però da quella che ho lasciato. La7 mi ha dato più certezze sulle possibilità di racconto. Penso che il servizio pubblico si possa fare ovunque. Servizio pubblico vuol dire raccontare il Paese, esaltando quello che fa la gente. Quando mi attaccano dandomi del populista, è perché la politica non vuole cambiare. L’importante è non essere ideologici”.

Quanto al suo futuro programma, Giletti ha preferito non fornire dettagli: