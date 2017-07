Massimo Giletti silurato dalla Rai per volere di Fabio Fazio?

ROMA – Ci sarebbe Fabio Fazio dietro il siluramento di Massimo Giletti dalla Rai. O almeno questo è quello che sostiene un retroscena apparso su Panorama, secondo il quale lo strapagato conduttore di Che Tempo Che Fa, avrebbe imposto una sorta di “veto” contro il collega di RaiUno.

Motivo? Nel nuovo palinsesto Rai, Fazio lascerà RaiTre per approdare in prima serata sulla rete ammiraglia, RaiUno. E L’Arena di Giletti, che da 13 anni macinava milioni di ascolti ogni domenica pomeriggio con un buon 22% di share, avrebbe rischiato di bruciarlo sul tempo sui contenuti oltre che in termini di spettatori.

Ma si tratta pur sempre di indiscrezioni e voci di corridoio. La verità non è dato saperla. Sembra però che a Viale Mazzini continuino a corteggiare Giletti. Il direttore generale Mario Orfeo ha detto di avergli offerto il sabato sera di RaiUno in concorrenza con la De Filippi. Nello specifico Orgeo ha detto di aver proposto al conduttore 12 grandi eventi musicali “sul modello di quelli fatti con Mogol e Zucchero”, che hanno saputo tener testa alla signora di Canale 5.

Ma non solo, gli sarebbero state offerti anche alcune prime serate e approfondimenti giornalistici in estate. Al momento lui ci riflette e sentenzia: “La dignità non ha prezzo”.