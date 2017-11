ROMA – “Il mio genere preferito – dice, intervistata da “Vero”, Matilde Brandi – nonostante se ne faccia sempre meno, è il varietà”. “Per carità – ha fatto sapere a “Vero” – ogni tanto qualche reality lo guardo anch’io, ma poi questo tipo di trasmissioni lascia il tempo che trova”

I reality non le piaceranno, ma la mancata chiamata di Maria De Filippi al talent “Amici” sembra darle molto fastidio: “Sì, mi piacerebbe. Anche se Maria De Filippi, finora, non mi ha mai chiamata. Evidentemente non ritiene che io possa essere in grado di fare il giudice nel suo talent. Alla fine, hanno chiamato praticamente tutti tranne me ad Amici. In questi anni ho visto gente che sarebbe stato meglio non invitare al programma. Almeno io so bene che cos’è la danza”.