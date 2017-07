ROMA – Botta e risposta animato tra Matteo Renzi ed Enrico Mentana durante la puntata di Bersaglio Mobile in onda su La7. L’ex premier e presidente del Pd, nella lunga intervista da parte del giornalista, si lascia andare ad una citazione in latino ma la sbaglia e subito Mentana ne approfitta per correggerlo.

La puntata di Bersaglio mobile in onda mercoledì 12 luglio è stata teatro di un serrato scambio di battute tra Renzi e Mentana. Galeotta la citazione in latino che l’ex premier ha avanzato per darsi un tono durante l’animata intervista e ha offerto a Mentana la possibilità di corregerlo. A scatenare le reazioni Renzi che lancia un “Amore omnia vincit” e prontissimo il giornalista replica: “Non amore, ma amor”.

