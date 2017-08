ROMA – Maurizio Pistocchi attacca Tiki Taka, noto programma calcistico di Italia 1. Su Twitter un utente ha infatti chiesto a Pistocchi un’opinione sul presunto fallo di mano di Dybala contro il Cagliari, proprio mentre se ne discuteva nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. La risposta di Pistocchi è stata secca: “Non guardo programmi dove le gambe delle starlette sono la scusa per parlare di calcio“.

A Pisttocchi non vanno quindi giù le forme di Melissa Satta e simili che, da che mondo è mondo, hanno sempre fatto parte della scenografia dei programmi sportivi in tv. Pistocchi però deve proprio avercela con quella trasmissione, visto che in un altro post scrive velenoso, riferendosi a Pardo: “celebre Conduttore (con la C maiuscola)”.