ROMA – Mediaset cambia alcuni volti storici. L’indiscrezione di qualche settimana fa sulla possibile separazione da Sandro Piccinini è stata confermata dal diretto interessato, che su Twitter scrive: “Ufficiale la separazione amichevole da Premium, ma confermo che farò tutte le partite di Champions su Canale 5. Per il futuro si vedrà…”.

E non è finita qui. Ci sono anche altri noti personaggi: i giornalisti Massimo Calligari e Mikaela Calcagno e lo storico opinionista Maurizio Pistocchi.

Per l’ultimo anno di trasmissione in esclusiva della Champions League, il gruppo guidato da Piersilvio Berlusconi ha convinto Piccinini a proseguire almeno ancora per una stagione il suo rapporto con il Biscione, ma la sua collaborazione si limiterà a poche partite.

Il ridimensionamento di Mediaset Premium, che dal 2018 limiterà alla Serie A e a qualche campionato straniero l’offerta di partite a pagamento, ha interessato anche due giornalisti importanti della redazione: la presentatrice Mikaela Calcagno e Massimo Callegari. Entrambi non hanno ancora commentato la notizia.