ROMA – Mediaset, tutti i programmi in chiaro 2017/18. Il cartoon di Celentano, poi Morandi, Al Bano… Il ritorno della Gialappa’s, un nuovo programma per Paolo Bonolis e Nicola Savino, la docu-fiction di Al Bano, un diverso progetto per le fiction e l’arrivo a gennaio, dopo una lunga gestazione, di Adrian, il film d’animazione di Adriano Celentano. Sono le principali novità dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva presentati a Montecarlo. L’obiettivo è rafforzare l’offerta originale per arrivare ad almeno cinque serate autoprodotte di intrattenimento o fiction su Canale 5, quattro su Italia1 e quattro, più orientate all’informazione, su Retequattro.

“L’unica proposta editoriale in grado di attirare grandi fasce di pubblico è il contenuto originale pensato per il pubblico italiano”, ha spiegato il direttore generale dei contenuti Mediaset, Alessandro Salem. A dare però l’annuncio del ritorno dalla Rai della Gialappa’s è stato il vicepresidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

“Partiranno con una puntata delle Iene – ha spiegato -, poi stiamo realizzando un laboratorio di comicità per realizzare un prime time su Italia 1”. Non ci sarà, almeno per il momento, l’arrivo di Massimo Giletti. “E’ un ottimo professionista – ha spiegato Berlusconi -, ma stanno andando avanti i colloqui con la Rai”. Con Fabio Fazio, invece, “abbiamo parlato, ma non siamo arrivati neanche all’ipotesi di un accordo”.

L’altro acquisto, noto già da tempo, è quello di Nicola Savino che condurrà una puntata delle Iene, prima di dedicarsi alla realizzazione di un nuovo format. Il piatto forte per la prossima stagione di Canale 5 è Adrian, di cui sono state mostrate alcune immagini all’evento monegasco. Un progetto realizzato negli ultimi quattro anni con la partecipazione di Milo Manara, Nicola Piovani, Alessandro Baricco e i giovani della scuola Holden, oltre a Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) e diviso in 13 episodi.

Sulla rete ammiraglia confermato il sabato sera targato Maria De Filippi con Tu si que vales, C’è posta per te e Amici. Bonolis tornerà, sempre in prima serata, con Music, tre serate evento dedicate alla musica, e Chi ha incastrato Peter Pan. Tornano anche House Party e Il Grande Fratello Vip, oltre a L’isola dei famosi. La novità dell’intrattenimento è Scommettiamo?, una versione rinnovata dello storico programma.

Ci sarà spazio anche per Simona Ventura, con Selfie e possibili nuovi programmi. Diverse novità attese per la fiction. “Per quanto riguarda le serie siamo consapevoli che dobbiamo rinnovare la modalità di racconto di Canale 5 – ha spiegato Salem -. C’è l’impegno a definire un nuovo piano editoriale capace di intercettare il gusto del pubblico, senza rinnegare il nostro passato, con storie d’attualità e fiction di impegno civile”.

Arrivano dunque Rosy Abate con Giulia Michelini, L’isola di Pietro con un protagonista d’eccezione come Gianni Morandi, Liberi sognatori (4 film tv per raccontare figure assassinate dalla mafia) e Immaturi – La serie, sviluppo tv del successo cinematografico di Paolo Genovese. Tornano, inoltre, Ultimo con Raul Bova, Le 3 rose di Eva 4 e Squadra mobile – Operazione mafia capitale.

In programma anche Victoria, la serie tv prodotta di Itv ispirata alla Regina Vittoria. Per l’informazione confermati L’intervista di Maurizio Costanzo e Matrix con Nicola Porro e Piero Chiambretti. La novità del preserale è il gioco The Wall con Gerry Scotti, mentre in access c’è sempre Striscia la Notizia. Novità di Italia1 sono Big Show, un one-man show in quattro serate con Andrea Pucci e Surviving Africa, un reality con un gruppo di vip impegnati a sopravvivere nell’Africa selvaggia.

In lavorazione un nuovo show di Bonolis che sarà un’evoluzione de Il senso della vita. Retequattro si conferma rete dell’informazione con il ritorno di Dalla vostra parte con Maurizio Belpietro, Quinta colonna con Paolo Del Debbio, Il terzo indizio con Barbara De Rossi e Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Le novità sono i documentari per la prima volta realizzati da Mediaset con Vincenzo Venuto e la docu-fiction di Al Bano Madre Mia, la storia di un secolo d’Italia vista dalla famiglia Carrisi.