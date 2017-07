Michele Cucuzza torna in Tv su Retesole

ROMA – Michele Cucuzza, ex volto molto popolare di Rai Uno, è tornato in televisione con Michele Cucuzza incontra, una trasmissione in onda sull’emittente Retesole (canale 87 del digitale terrestre nel Lazio).

Cucuzza intervista – si legge su Dagospia – personaggi del cinema, dello spettacolo e della politica in una location davvero particolare: gli studios di Cinecittà World.

Dopo l’esilio dalla Rai Michele Cucuzza ha debuttato su Telenorba, la più importante emittente del Sud Italia, dove lavora da qualche anno e ora è pronto ad affrontare questa nuova avventura.