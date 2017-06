ROMA – Il programma Torto o ragione? condotto da Monica Leofreddi è stato cancellato dai palinsesti Rai. Un leggero calo di ascolti è stato sufficiente per spazzare via il programma, che registrava comunque uno share superiore al 10% a puntata. La reazione della Leofreddi è stata composta, ma durissima: “#civuoleclasse anche quando si subiscono #ingiustizie. Vero?”.

Monica Leofreddi conduceva Torto o ragione? Il verdetto finale da tre stagioni, dopo che la trasmissione era stata presentata all’inizio da Veronica Maya, sostituita brevemente da Tiberio Timperi. La Leofreddi non ha preso bene la cancellazione del suo programma e ha parlato di ingiustizia su Twitter, dove scrive due messaggi:

“Ho appreso oggi che #tortooragione non ci sarà più..Grazie a tutti voi per l’affetto con il quale ci avete seguito in questi anni”.

E ancora:

“Oggi farò molta fatica a non dire ciò che penso.#civuoleclasse anche quando si subiscono #ingiustizie. Vero?”.

Nei nuovi palinsesti Rai mancano altri nomi molto noti. Non c’è Pippo Baudo, come anche Lorella Cuccarini. Anche Manila Nazzaro non sarà più parte di Mezzogiorno in Famiglia, sostituita dalla rientrate Adriana Volpe.