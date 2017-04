Morgan al finto Costanzo: "Ecco cosa mi ha scritto Maria..." VIDEO

ROMA – Nuova (ennesima) puntata del caso Amici-Morgan-Maria De Filippi: il cantante che ha abbandonato il talent di Mediaset con strascico di accuse è caduto questa volta in uno scherzo telefonico architettato da “Tutti pazzi per Rds” (in onda dalle 7 alle 9, con Rossella Brescia, Sergio Friscia, Claudio Cannizzaro e Francesca Manzini).

Un finto Maurizio Costanzo (imitato da Barty Colucci) gli chiede spiegazioni e Morgan rivela di aver ricevuto un messaggio “molto desolato” di Maria De Filippi in cui la conduttrice in sostanza ammetterebbe di essere stata costretta a replicare alle sue accuse. In base al racconto di Morgan la De Filippi avrebbe anche “pianto molto” per quanto accaduto.

Ecco il video caricato su Facebook dalla pagina del programma radiofonico.