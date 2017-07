Morgan contro Fabio Fazio: “Colleghi, se avete i cog***ni non andate ospiti da lui”

MILANO – Morgan contro Fabio Fazio. In un post pubblicato su Facebook e poi rimosso il cantautore critica il contratto milionario sottoscritto tra la Rai e il conduttore di Che tempo che fa e si rivolge ai colleghi: “Se avete i cog***ni come uomini non andate ospiti da Fazio”.

“Vorrei informare che la Rai dà 12 milioni a Fazio e senza nemmeno darmi uno straccio di motivazione rifiuta tassativamente i progetti che ormai da due anni io presento, e si tratta di cose scritte da me frutto della mia esperienza e ricerca musicale”,

aveva scritto nel post, secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano. Nel commento, pubblicato anche su Dagospia come “lettera aperta”, Morgan ha parlato delle grandi somme che sarebbero state date ai “balletti di Mika”, alle “dirette di Giletti” e di nuovo dei

“milioni di euro a Fazio, anch’egli uomo senza alcuna specificità o eccellenza in qualsivoglia settore dello spettacolo o della cultura, ma a me (quando incontro delle persone per strada una su tre mi chiede perché non faccio un programma di musica) manco una risposta via sms, troppo impegnati a costruire i loro palinsesti”.

Infine, il cantautore invita i colleghi che “hanno i cog***ni come uomini” e “una coscienza civile” a “non andare ospiti da Fazio”.

Alla fine, Morgan ha rimosso quelle parole e ha scritto un altro post in cui spiega: