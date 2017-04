Morgan contro Emma ad Amici di Maria De Filippi: “Volevano impormela”

ROMA – Morgan – che non farà più parte di Amici – si scaglia anche contro Emma: “Ho fatto la mia scelta di andarmene finché non avessero risposto alla proposta: posso lavorare? Mi hanno detto: vogliamo Emma nel tuo posto di coach e tu l’affiancherai. Ma non se ne parla proprio, non distinguono nulla, non avendo cognizione musicale pensano che siamo compatibili”.

E ancora: “Pensano che sia logico vedere Emma e Morgan capitanare insieme una squadra, come vedere Almirante e Berlinguer che fanno un partito. Maria voleva vedermi come un burattino nel suo show, gli interessavano il mio faccione e i miei capelli da gatto morto. Avrei preferito che mi dicesse in faccia che mi vedeva come il Consorzio Nettuno, sarebbe stata nobile”.