Morgan: “Maria De Filippi è una strega. Mediaset abbassa livello culturale del paese”

ROMA – “Maria De Filippi è una strega. Come la strega di Biancaneve. Mediaset? Da 20 anni abbassa il livello culturale del paese”. Morgan è un fiume in piena. Dopo l’addio ad Amici il cantante ha usato i social per dare la sua versione dei fatti (“La lite è stata tutta una sceneggiata”), prima di affidare al Corriere.it una video intervista densa di parole al vetriolo.

“Le puntate di Amici sono montate, opere di confezionamento che vengono scritte e costruite” ha esordito Morgan per specificare come, secondo lui, tutto questo sia stato mirato a renderlo un mostro agli occhi dei telespettatori. “Quello è un film horror, una zona buia, dove non solo manca la cultura ma il minimo di indispensabile” ha aggiunto ancora l’ex coach, senza nascondere la sua delusione verso Maria De Filippi a cui ha mandato un sms letto a favor di telecamera.

“Era troppo aver accanto un modello positivo finalmente autentico dopo tutti questi anni di fuffa? (…) Sei scaduta ai miei occhi come la strega di Biancaneve” è stato il messaggio per la conduttrice che lo aveva definito come “un suo fallimento”. “Questi sono schiavi” – ha detto ancora a proposito dei ragazzi della scuola – “dopo un anno li buttano via come spazzatura”.