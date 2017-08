Napoli-Nizza, diretta TV e streaming: dove vedere la partita

NAPOLI – L’andata del preliminare di Champions League Napoli-Nizza si giocherà mercoledì 16 agosto alle 20,45. Napoli-Nizza sarà trasmessa, in esclusiva, su Mediaset Premium e non si potrà vedere in chiaro. Solo per gli abbonati, la partita si potrà vedere anche in streaming con Premium Play. Per il match di andata del preliminare Champions sono stati già venduti 45.000 biglietti. Il ritorno in Francia si giocherà il 22 agosto. Una sfida fondamentale per il Napoli: l’accesso ai gironi Champions, infatti, può garantire incassi praticamente certi per circa 40 milioni di euro.

Le probabili formazioni di Napoli-Nizza. Pochissimi dubbi per Sarri, alle prese con gli ultimi allenamenti prima del confronto sul campo. Il tecnico toscano quasi sicuramente si affiderà al blocco di titolarissimi già visto nella scorsa stagione: Reina in porta; difesa a quattro con Hysaj-Albiol-Koulibaly-Ghoulam; a centrocampo confermatissimi Jorginho e capitan Hamsik, mentre al loro fianco è ballottaggio tra Allan e Zielinski (con il brasiliano favorito); davanti fiducia al tridente “leggero” Callejon-Mertens,Insigne. Napoli (4-3-3): Reina; Ghoulam, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Sarri Nizza (4-2-3-1): Cardinale; Sarr, Le Marchand, Dante, Souquet; Seri, Koziello; Saint-Maximin, Srarfi, Lees Melou; Plea. Allenatore: Favre