Nelsan Ellis, addio al Lafayette di “True Blood”: aveva 39 anni

LOS ANGELES – Nelsan Ellis, l’attore famoso per aver interpretato Lafayette nella serie “True Blood”, è morto improvvisamente all’età di 39 anni. “Nelsan si è spento per le complicanze di un attacco cardiaco“, ha detto la manager dell’attore. “Era un vero talento e le sue parole e la sua persona ci mancheranno per sempre”.

“Siamo affranti di aver appreso della morte di Nelsan Ellis”, si legge in un comunicato di Hbo. Il creatore di ‘True Blood’ ha aggiunto: “Nelsan era un talento unico la cui creatività non ha mai smesso di affascinarmi. Lavorare con lui è stato un privilegio”.

Quello di Lafayette Reynolds, uno spacciatore di sangue di vampiri, è stato il primo ruolo rilevante di Ellis. Il personaggio era così amato dai fan che, nonostante fosse stato eliminato nei libri da cui la serie è tratta, aveva continuato a esistere in tutte e sette le stagioni.