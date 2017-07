Palio di Siena 2017 STREAMING, segui la diretta

PALIO DI SIENA DIRETTA STREAMING – Oggi, domenica 2 luglio, alle 18.55 si correrà il Palio di Siena. Il Palio di Siena verrà trasmesso in diretta su Rai 2. Questo il link per guardare in diretta streaming il Palio di Siena.

Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta, Selva, Aquila, Tartuca, Giraffa e Bruco: queste le contrade che, come ogni anno, si sfideranno a Piazza del Campo.

La prova generale è stata vinta dalla contrada dell’Aquila. La provaccia, corsa stamattina, è stata vinta dal Leocorno.

Il quadro completo del Palio del 2 luglio 2017 è il seguente, in ordine di estrazione e, quindi, di ingresso in Piazza:

Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta, Selva, Aquila, Tartuca, Giraffa, Bruco.

Nel 2016 la contrada della Lupa ha centrato uno storico “cappotto” con lo stesso cavallo e lo stesso fantino. Infatti, sia in luglio sia in agosto è Jonatan Bartoletti detto Scompiglio a vincere in Piazza, montando Preziosa Penelope. Prima della Lupa, la sola Tartuca era risucita a centrare il medesimo risultato