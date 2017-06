Paola Perego parla del ritorno in Rai: “Sono terrorizzata, ho il panico”

ROMA – “Avevo smesso di dormire, di mangiare. Soffrivo maledettamente, mi sembrava impossibile trovarmi in quella situazione”. Paola Perego parla dell’allontanamento dal programma “parliamone sabato”. La sospensione dall’incarico è stata dovuta a una classifica presentata dalla Perego durante la sua trasmissione che elencava i vantaggi dell’avere una moglie dell’Est invece che una occidentale. E’ stata tacciata di sessismo e razzismo e le è stato impedito di tornare a lavorare.

Paola parla al settimanale Chi e ha confessato di essere in ansia per il ritorno in Rai: “Sono terrorizza, anzi di più: Ho il panico!”. Probabilmente non ha ancora del tutto superato la bufera mediatica che l’aveva coinvolta dopo il misfatto. “Campo Dall’Orto è fuori per cose che io non so – prosegue la Perego – Ma so che la sera stessa in cui ha chiuso il programma, d’accordo con la presidente Monica Maggioni, ha mandato un Sms a Lucio dicendo che io non avevo alcuna responsabilità… Io so solo che sono stata punita. Per mio marito? Possibile “.

Infine la Perego si scaglia contro la Boldrini e la Maggioni: “Sentirmi attaccata violentemente da due donne mi ha ferito molto, non conoscono la mia storia eppure non hanno esitato a farlo”.