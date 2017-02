Paolo Bonolis, frecciatina a Barbara D’Urso: “Grazie perché ci lanci ogni sera”

ROMA – Luca Laurenti, negli studi di Avanti un altro, ha imitato Barbara D’Urso. Un’imitazione, quella del comico, con lacrime (finte) della conduttrice di Pomeriggio Cinque e conclusa con un bel bacio in bocca a Paolo Bonolis.

Il conduttore romano, dopo aver ringraziato “Barbara D’Urso” per la sua presenza, la saluta con una frecciatina velenosa: “Questa è la prima volta che mi presenta, tendenzialmente non lo fa. Grazie per lanciarci ogni sera dalla tua trasmissione e dire che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina e sempre gentile”.

Dopo questa critica come reagirà la D’Urso? Una settimana non proprio facile quella per la conduttrice, attaccata proprio in questi giorni anche dall’opinionista Alba Parietti che ha definito le sue trasmissioni “uno scempio”.